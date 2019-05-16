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تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل خوض ذهاب نهائي الكونفدرالية

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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عقد مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك جلسة مع اللاعبين داخل مقر النادي اليوم بحضور الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس وقبل السفر إلى المغرب بعد قليل على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية الافريقية

وجاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي أقامه رئيس الزمالك للاعبين والجهاز الفنى اليوم

وطالب رئيس الزمالك من اللاعبين ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال باي أمور أخرى قد تؤثر على تركيزهم وانه يثق في قدراتهم والمجلس رصد مكافآت خاصة فى حالة الفوز باللقب بخلاف المكافآت المنصوص عليها في اللاىحة

و حذرهم من التأثر باي ضغوط يتعرضوا لها من قبل الجماهير المغربية وأم يكون تركيزهم فقط في المباراة والعودة للقاهرة بنتيجة ايجابية

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