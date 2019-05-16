تأهيل أجايي وجلسة علاج طبيعي لـ "نيدفيد" في مران المستبعدين بالأهلي

اكتفى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات تاهيل وعلاج طبيعي، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.

وأدى اللاعب فقرات علاجية ، بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب اصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد أكد إن أجايي

شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء ، وأن حالته مطمئنة.

فيما أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس ، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام انبي في الدوري.

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وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ، ضمن البرتامج الذي يؤديه بعد ان أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة قد ادت مرانا قويا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشارك في المران باسم علي وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن واحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف واسلام محارب واحمد علاء.

ويلتقي الاهلي مع انبي في العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ،في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري العام.