رسميًا .. إنترميلان يعلن تمديد تعاقده مع سكرينيار 2023

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر الموقع الرسمي، تمديد تعاقده مع اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع الفريق لينتهي 2023 بدلاً من يونيو 2022. يونيو 2022. وقال الموقع الرسمي للميلان، أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 يقدم مستويات قويه منذ قدومه من نادي سامبدوريا في صيف 2017. والجدير بالذكر أن اللاعب كان ضمن اهتمامات الكثير من الأندية ومنها نادي يوفنتوس وريـال مدريد ومانشستر يونايتد.

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