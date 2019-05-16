رياضة | مباراة خيرية تهدد أحلام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة خيرية تهدد أحلام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير بريطانيةعن احتمالية فقدان نادي تشيلسي الإنجليزي خدمات لاعب خط الوسط روبين لوفتوس تشيك في نهائي الدوري الأوروبي بسبب الإصابة في الكاحل بمباراة خيرية أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تشيك قد سقط على أرضية الملعب وهو يمسك بكاحله الأيسر خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز بها تشيلسي بثلاثية نظيفة على نيو ريفوليوشين.

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وأحرز روس باركلي "هدفين" وأوليفييه جيرو "هدف" في المباراة الخيرية بينما سيلتقي البلوز مع أرسنال يوم 29 مايو في المباراة النهائية بمسابقة الدوري الأوروبي.

وحصدت المباراة الخيرية التي أقيمت يوم الأربعاء حوالي 3.1 ميلون جنيه إسترليني للمنظمات التي تكافح جرائم الكراهية.