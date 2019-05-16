رياضة | كريستانو رونالدو يطلب ضم ثلاثي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستانو رونالدو يطلب ضم ثلاثي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أن يدخل نادي يوفنتوس فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة من أجل حسم عدد من الصفقات لتقوية صفوف الفريق والدخول بشراسة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة في فترة الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أسماء الثلاثي البرشلوني وهم؛ إيفان راكيتيتش، والمدافع الفرنسي الصلب صامويل أومتيتي والحارس ياسبر سيليسين، الذي يطمح في الانتقال إلى ناد آخر لجلوسه على دكة الاحتياط.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل إيفان راكيتيتش عن صفوف البلوجرانا ويمكن أن ينتقل إلى الدوري الايطالي في ظل رغبة إنتر ميلان في التعاقد معه.