رياضة | أرجنتينيان عدوان لـ"ميسي" يقتربان من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرجنتينيان عدوان لـ"ميسي" يقتربان من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن أن هناك لاعبين لا يحبان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يقتربان من ارتداء قميص ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال موقع "Diario Gol" الإسباني، أن الثنائي الأرجنتيني ​ماورو ايكاردي مهاجم إنتر ميلان​ الإيطالي وباولو ديبالا​ نجم يوفنتوس الإيطالي مهتمان بالانتقال إلى ​ريال مدريد​ هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن كلا المهاجمين الذين تم استبدعادهما من المنتخب الأرجنتيني "يكرهان" ميسي وهما يريدان تقوية خصم ​برشلونة​ التقليدي.

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وأوضح الموقع أن باولو ديبالا غاضب من ليونيل ميسي كونه يعتقد أن استبعاده من المنتخب هو بسبب وجود الليو في نفس مركزه أما ايكاردي فمن المرجّح أنه سيغادر فريقه إنتر بعد تدهور العلاقة بينهما.

وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن تكون تكلفة الثنائي أقل من 100 مليون يورو ولا يحتاج الأمر أكثر من تواصل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مع إدارة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.