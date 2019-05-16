رياضة | صراع ميلاني على بيرجوين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ميلاني على بيرجوين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع من ناديي ميلان وإنتر ميلان على الهولندي الصاعد ستيفن بيرجوين جناح بي أس في إندهوفن.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن آياكس بطل الدوري الهولندي والكأس يفكر في التعاقد مع بيرجوين ذو ال21 عامًا لكن دي يونج المدير التكتيكي لإندهوفن أكد أن بيرجوين لن ينتقل لأي نادي داخل هولندا وإنما خارجها.

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ونقل الموقع الإيطالي تصريحات دي يونج التي أكد فيها أن ناديه حصل على ثلاثة ألقاب دوري من أصل آخر خمسة مواسم والسماح بمثل هذه الصفقة سيكون رسالة خاطئة.

وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن ميلان حاول التعاقد مع بيرجوين في شهر يناير الماضي.

يذكر أن آياكس حسم لقب الدوري الهولندي في الجولة قبل الأخيرة بفارق ثلاث نقاط عن إندهوفن الملاحق المباشر وسجل بيرجوين 15 هدف في البطولة.