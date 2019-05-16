رياضة | مفاجأة.. زيدان يجمد إيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يجمد إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل إيسكو ألاركون نجم ريال مدريد الإسباني مهدد بالفشل وذلك بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وكشفت قناة lasexta الإسبانية عن أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ إيسكو أنه لن يضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

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وذكرت القناة الإسبانية أن زيدان أكد لإيسكو أنه لن يدخل في خططه للموسم المُقبل إلا من على دكة البدلاء وأن إيسكو وافق على البقاء ضمن صفوف الملكي حتى كبديل.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن إيسكو يمتلك عروضًا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ويشترط ريال مدريد الحصول على 70 مليون يورو لبيعه.

يذكر أن إيسكو عانى من قلة المشاركة مع الريال في الموسم الجاري وتحديدًا تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري قبل أن يعود زيدان لتدريب الفريق الملكي ويمنحه مباريات أكثر بقميص النادي الملكي.