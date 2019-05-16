رياضة | دكرنس يعلن تجديد التعاقد مع أوسو والحصرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يعلن تجديد التعاقد مع أوسو والحصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس، برئاسة الخضر إبراهيم، عن إتمام تعاقده مع الثنائي الهجومى المحترف الغاني صامويل أوسو، وليد الحصرى لموسم واحد استعدادا لدوري القسم الثاني .

وكان الثنائي أوسو والحصرى قد ساهما فى صعود دكرنس لدورى القسم الثانى بعدما إنضم صامويل أوسو للفريق مع بداية الموسم قادما من الترسانة، فيما إنتقل الحصرى على سبيل الإعارة من غزل المحلة قبل أن ينهى تعاقده مع الفريق المحلاوى وينتقل رسميا لدكرنس .

وتأهل دكرنس مؤخرا لدوري القسم الثاني، برفقة نادي بيلا، عقب صراع شرس خلال دورة الترقي بدوري القسم الثالث.