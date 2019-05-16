رياضة | حكاية أزمة أيمن حفني في الزمالك قبل مباراة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية أزمة أيمن حفني في الزمالك قبل مباراة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل رئيس نادي الزمالك لإقناع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بالعفو عن أيمن حفني لاعب الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وكان السويسري قد اتخذ قرارًا باستبعاد اللاعب نهائيًا من الفريق على خلفية ما بدر منه عقب مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري والاعتراض على عدم مشاركته.

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وحاول رئيس الزمالك إقناع جروس باصطحاب أيمن حفني ضمن قائمة الفريق لرحلة المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الافريقية لأهمية دوره مع الفريق وصعوبة المواجهة وتحسبًا للحاجة إليه في أي وقت.

وتسافر بعثة الزمالك مساء اليوم الخميس إلى المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل.