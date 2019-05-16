انت الان تتابع فوز الأهلي على إنبي = عدم تتويج بيراميدز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الأهلي - بيراميدز
بإمكان الأهلي الإطاحة رسميًا بمنافسه بيراميدز من المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز، اليوم الخميس، وذلك في حال فوز المارد الأحمر بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي على نظيره إنبي بقيادة علي ماهر، في المباراة التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل.
الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 4 وخسر في 4، وسجل الفريق 49 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 18 هدفًا. بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 12 وخسر في 2، وسجل الفريق 58
بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 12 وخسر في 2، وسجل الفريق 58 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا.
يتبقى لنادي بيراميدز مباراتان في الدوري الممتاز، أمام النجوم الذي هبط وأمام حرس الحدود، وفي حال فوز الفريق فيهما سيصل بالتالي إلى النقطة 72، وهو أعلى رقم من الممكن أن يصل إليه.
فوز الأهلي اليوم على إنبي سيرفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة 73، وبالتالي سيطيح نادي القرن بمنافسه بيراميدز من المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز، حيث إن بيراميدز أكبر عدد من النقاط سيصل إليه هو 72.
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