شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بمؤمن زكريا ويرفض رحيله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مسؤولو النادى الأهلى ببقاء مؤمن زكريا، لاعب الفريق الكروى الأول، ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، ورفض مسؤولو النادى مجرد مناقشة فكرة رحيله للبيع النهائى، فى نهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض سواء داخلية أو فى الدوريات العربية. واتخذ مسؤولو الأهلى قرارا بعدم التفريط فى أصحاب الخبرات، فى ظل السعى لاستعادة الزعامة الإفريقية، وتحقيق الفوز بدورى رابطة الأبطال، الذى غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

من ناحية أخرى، أثبتت الفحوصات التى خضع لها جونيور أجايى عدم وجود إصابة عضلية، وأن ما يعانيه لا يتعدى كونه إجهادا فى العضلة الضامة.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن إصابة أجايى لا تستدعى إجراء أشعة، مؤكدًا أن اللاعب سيتواجد فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى غداً السبت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز،

وكان أجايى قد غادر مران الفريق، مساء أمس الأول، متأثراً بإصابته.

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يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، بعد المجهود الكبير الذى بذلوه أمام إنبى فى المباراة التى جرت بينهما أمس والجريدة ماثلة للطبع. ويواصل الثنائى على لطفى، حارس مرمى الفريق، وأحمد الشيخ، تدريباتهما العلاجية، على هامش مران المستبعدين من مواجهة إنبى الأخيرة، وسيخضع اللاعبان لاختبار طبى، غداً السبت، لتحديد موقفهما من المواجهات المقبلة. وحرص لاسارتى على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل الثنائى أحمد الشيخ وعلى لطفى، لاعبى الفريق، من خلال الجلسة التى عقدها مع طبيب الفريق. ويعانى الشيخ من الإصابة بآلام فى الظهر، فى حين يعانى لطفى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة.

وكان الثنائى قد تغيبا عن أداء تدريبات الكرة الجماعية خلال آخر 48 ساعة بسبب الإصابة، حيث اكتفيا بأداء تدريبات علاجية وتأهيلية فى الجيم.

فى ذات السياق، أنهى الصاعد، عربى بدر، لاعب فريق الشباب الذى يتواجد فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية.

ونفّذ اللاعب خلال الفترة الماضية برنامجًا تأهيليًا فى الجيم وداخل الملعب للتعافى من الإصابة. وتبدأ مشاركته بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة الجماعية خلال الأيام القادمة.

ويخوض اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وذلك فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة تمهيدًا لعودته بقوة لتدريبات الكرة الجماعية.