شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ السبت الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويبدأ الأهلي استعداداته بعد غدٍ، السبت، لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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