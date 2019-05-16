شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. رقم فريد لمنتخب مصر فى الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد المنتخب المصرى هو المنتخب الوحيد الذى حقق اللقب ثلاث مرات متتالية حيث نجحت مصر فى 2006، 2008، 2010، بينما حققت غانا فى (1963 و1965) والكاميرون (2000 و2002).

وكان منتخب مصر قد غاب عن كأس الأمم الأفريقية فى ثمانى مسابقات كان أولها فى عام 1965 لأسباب سياسية مع البلد المضيف حينها تونس، رغم اجتياز التصفيات على حساب المغرب ونيجيريا، وفى عام 1967 "عام النكسة" غاب مصر عن بطولة 1968 فى أثيوبيا.

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وفى نسخة 1972، خرجت مصر من التصفيات المؤهلة فى البطولة التى احتضنتها الكاميرون على يد المغرب

وفى تصفيات بطولة 1978 فى غانا، خرج الفراعنة على يد المنتخب التونسى، كما انسحب الفراعنة من المشاركة عام 1982 فى البطولة المقامة فى ليبيا بسبب الأزمة السياسية بين البلدين فى ذلك الوقت ثم غاب المنتخب عن البطولة فى ثلاثة نسخ متتالية 2012، 2013 و2015.