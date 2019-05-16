شكرا لقرائتكم مرتجى : فاوضت جوزيه للعودة للأهلى وهذه كانت النتيجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن من المواقف التى شعر فيها بدوره القوى مع القلعة الحمراء كان فى عام 2010 عندما كلفه حسن حمدى رئيس النادى بالتفاوض مع البرتغالى مانويل جوزيه لتولى الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.

أضاف مرتجى فى تصريحات إذاعية أنه تحدث مع جوزيه أكثر من مرة للعودة للنادى الأهلى وبالفعل تحقق الأمر وجاء نهاية 2010 وحصد بطولة الدورى المصرى خاصة أن الأحمر كان متراجع فى النتائج خلال هذا التوقيت.

تابع مرتجى أن قوة المارد الأحمر تتمثل فى جماهيره الذين يبلغ عددهم 70 مليون مشجع مؤكدا أن كل ما يشغل باله خدمة الكيان دون التفكير فى الانتخابات.

وأكد مرتجى أن محود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمثابة شقيقه الأكبر وأيقونة الكرة المصرية.