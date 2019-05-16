شكرا لقرائتكم الأهلي : رفضنا ضغوطا سياسية لإعادة عصام الحضري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إنه من الصعب عودة عصام الحضرى للقلعة الحمراء مرة أخري.

أضاف مرتجى فى تصريحات إذاعية أن الحضرى من أعظم الحراس ولكن ما فعله مع الأهلى حينما هرب من النادي سراً عام 2008 لن يغتفر مؤكدا أن البرتغالى مانويل جوزيه كان على حق فى موقفه مع السد العالى.

تابع مرتجى أن النادى الأهلى تعرض لضغوط قوية من شخصيات سياسية كبيرة فى الدولة من أجل عودة الحضرى للقلعة الحمراء ولكن ذلك قوبل بالرفض.

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أكمل مرتجى أن النادى الأهلى هو من صنع تاريخ وإسم البرتغالى مانويل جوزيه موضحا أن الخواجة يتميز بالشخصية القوية التى كان يتعامل بها مع اللاعبين.