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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : "زى انهارده" الأهلى كسب الزمالك 6 / 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبرز الاتحاد المصرى لكرة القدم فوز الأهلى على الزمالك في مثل هذا اليوم 16 مايو عام 2002 بستة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري المصري الممتاز موسم 2001 /2002.
كما فاز منتخب مصر على نظيره الأسكتلندى 3 – 1 فى مثل هذا اليوم بلقاء ودى دولى استعدادا لمنافسات كأس العالم 1990 وسجل أهداف المنتخب جمال عبد الحميد وحسام حسن وإسماعيل يوسف فى شباك الحارس برايان جن.
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