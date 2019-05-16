شكرا لقرائتكم مكافآت استثنائية فى بتروجت لتأكيد البقاء بالممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة بتروجت رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين أمام سموحة فى الجولة الـ33 والمقاولون العرب فى الجولة الـ34 والاخيرة للدورى . بتروجت يقبع فى المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة والذى يعد أقرب الأندية الهابطة للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم أصحاب المركزين السابع عشر والثامن عشر للمسابقة والذى تأكدا هبوطهما للدرجة الثانية . ينمني مسئولو بتروجت النفس من عودة الإنتفاضة من جديد للاعبى الفريق بعد خسارتهم فى اللقاءين الماضيين أمام إنبى وطلائع الجيش مما جعلهم يعودوا لمنطقة الخطر من جديد.

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