شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: لم نطلب إلغاء الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، على موقف ناديه من الأزمة المثارة بين بعض الأندية واتحاد الكرة والخاصة بإلغاء الهبوط.

وأكد مهدى فى تصريحات خاصة : "الانتاج الحربى لم يطلب إلغاء الهبوط فقط طالبنا بإستكمال المسابقة وفقاً للمعايير التى بدأت بها وعلى رأسها عدم تعديل جدول الدوري ولعب المباريات بنفس ترتيبها".

تابع مدير الكرة بالانتاج الحربى: "نرفض لعب مباريات بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق بمصر يونيو المقبل، ويضيف متسائلا : "ما الذى يدفعنا لتحمل نفقات رواتب اللاعبين والمدربين طيلة شهر آخر دون مبرر".

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الدوري المصري يشهد تنافسا قويا هذا الموسم على البقاء وعلى القمة، إذ أن 10 أندية مازالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية.

وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ16 الذي يهبط صاحبه إلى المركز الثاني وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

بطولة الدوري المصري تتكون من 18 فريقا منذ 2015/2016 بعدما تم تقليص عدد الفرق تباعا من 22 فريقا إلى 18 فريقا.