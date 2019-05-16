شكرا لقرائتكم جماهير النصر تتناول الإفطار عند بوابات الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توافدت جماهير النصر إلى ستاد الملك فهد الدولي، درة الملاعب، قبل موعد مباراة فريقها أمام الباطن بساعات في الجولة الختامية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف النصر نظيره الباطن في الجولة الأخيرة والحاسمة لتحديد البطل، فيما يواجه الهلال نادي الشباب على ملعب جامعة الملك سعود. ويحتاج النصر للتعادل أو الفوز للظفر بالبطولة، فيما ينتظر الهلال تعثر النصر والفوز على الشباب.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر قد تكفل بتوزيع وجبات إفطار للجماهير التي حضرت مبكراً قبل فتح بوابات الملعب.