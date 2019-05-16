شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يطمئن المنتخب على حالته الطبية بعد إصابته فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طمأن أيمن أشرف نجم دفاع النادي الأهلي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري على حالته الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات الأهلي.

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وأرجع أيمن أشرف ارتدائه الماسك الطبي تجنبآ لتعرضه لأي صدمات في منطقة الأنف بعد تعرضه لإصابة فيها، مؤكدآ أن الجهاز الطبي بالأهلي أكد قدرته علي المشاركة في المباريات بداية من مباراة إنبي الليلة.

ويلتقي الأهلي مع إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.