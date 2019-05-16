شكرا لقرائتكم خبر عن مران الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي.. تأهيل أجاي.. ونيدفيد في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى ونظيره إنبى فى الدوري، مرانًا قويًا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة حيث شارك فى المران باسم على وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودى وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء.

ويلتقى الأهلى مع إنبى فى العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدورى العام.

فيما أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق جلسة علاج طبيعى اليوم الخميس على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام إنبى فى الدوري.

وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ضمن البرنامج الذى يؤديه بعد أن أجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة قد أدت مرانًا قويًا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

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كما اكتفى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق بأداء تدريبات تأهيل وعلاج طبيعى على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى وإنبى التى تقام مساء اليوم فى الدوري.

وأدى اللاعب فقرات علاجية بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب إصابته بشد عضلى خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أجايى شعر بإجهاد خفيف فى العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء وأن حالته مطمئنة.