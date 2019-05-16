شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فتوى رمضان.. خالد الجندى للاعبي المنتخب: افطروا أو انسحبوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبر كورة" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم، ومنها إفطار اللاعبين أثناء المباريات فى رمضان. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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