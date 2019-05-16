شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بترسبورت.. 7 أرقام لـ"الأهلى وإنبى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين الأهلى وإنبى، والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الخميس على معلب بتروسبورت فى التجمع الخامس، فى إطار الجولة الـ 29 بالدورى.

ويسعى الأهلى فى هذه المواجهة لحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة التربع على عرش قمة الدورى، بينما يطمح الفريق البترولى لتحقيق مفاجأة للهروب من دوامة الهبوط.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى وإنبى" فى الدورى الممتاز فى الجدول التالى: