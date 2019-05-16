شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف يتقدم بشكوى ضد نادى المقاولون العرب.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى بنى سويف الذى ينافس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بشكوى رسمية فى اتحاد الكرة ضد نادى المقاولون العرب بسبب عدم سداد نادى المقاولون العرب للقسط الثالث من انتقال اللاعب محمد مجلى لاعب بنى سويف السابق والمقدرة بنصف مليون جنيه والتى كان مقررًا سدادها فى مطلع شهر فبراير الماضى.

وجاءت شكوى بنى سويف لاتحاد الكرة بناء على العقد الثلاثى بين المقاولون العرب وبنى سويف واللاعب والذى يتضمن انتقال اللاعب للمقاولون العرب مقابل حصول بنى سويف على مليون وخمسائة ألف جنيه مقسمة على ثلاثة أقساط كان آخرها المقرر سداده فى مطلع فبراير الماضى والتى يرفض المقاولون العرب سدادها بداعى وجود ازمة مالية فى النادى .

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من جانبه أكد على سليم رئيس نادى بنى سويف أن النادى لن يتنازل عن حقوقه الخاصة بقيمة انتقال مجلى كاملة مؤكدًا أن العقد يضمن للنادى نسبة 20% من قيمة انتقال اللاعب لأى نادٍ مشيرًا إلى أن نادى المقاولون العرب أكبر من أن يتحدث عن أزمة مالية مطالبًا مسئولى العرب بضرورة سداد حقوق النادى خاصة أن النادى مقبل على بداية فترة الإعداد استعدادًا لدورى القسم الثانى ويحتاج لمصاريف من أجل بداية فترة الإعداد استعدادًا لانطلاق الدورى.