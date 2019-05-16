فلاش باك.. أيمن اشرف وأجاي يوقعان فوز الأهلى على إنبى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره إنبى فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من المسابقة المحلية
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت 5 فبراير، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة، انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.
أحرز الأهداف أيمن أشرف وجونيور أجاى للأحمر، بينما سجل هدف الفريق البترولى محمود قاعود
الأهلي يدخل لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.
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