شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز عرضاً لإنبى للتعاقد مع أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو نادى المقاصة لتقديم عرض مغرٍ إلى نظرائهم فى إنبى، من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى والمعار للفريق الفيومى لمدة موسم ونصف.
وتنهى إعارة أسامة جلال إلى المقاصة بنهاية الموسم الجارى، ويرغبون فى الإبقاء على المدافع الشاب، الذى قدم مستويات قوية مع الفريق الفيومى والمنتخب الأولمبى.
وينوى مسئولو المقاصة تقديم عرضا لنظرائهم فى إنبى بموجبه يقومون بعرض مجموعة من اللاعبين لاختيار اثنين منهما مقابل التنازل عن خدمات مدافع المنتخب الأولمبى.
ومن المقرر أن يعرض مسئولو المقاصة اللاعبين عقب انتهاء منافسات الموسم الجارى، لاسيما أن الفريقين سيلعبا سويا فى الجولة 33 من عمر الدورى المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يجهز عرضاً لإنبى للتعاقد مع أسامة جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.