شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى للداخلية.. ظهور أول لثنائى الشباب وعودة شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة الداخلية غدًا الجمعة على ملعب الجيش بالسويس بالأسبوع الــ33 للدورى المحلى.

القائمة شهدت استدعاء مصطفى فارس وكمال السيد الثنائى الشاب للمرة الأولى مع تواجد الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته مؤخرًا من بلاده.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى:

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حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع: محمد هاشم – محمد مجدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – اسامة ابراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا – عماد حمدى – محمد صادق – محمد الضرف – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم – مصطفى فارس – محمد الشامى – كريم بامبو.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو .