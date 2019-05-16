بتروجت يرصد "مكافآت" خاصة لضمان البقاء بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة بتروجت مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين أمام سموحة فى الجولة الـ33 والمقاولون العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة للدورى. ويحتل بتروجت المركز السادس عشر للدورى برصيد 34 نقطة والذى يعد أول الأندية الهابطة للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم أصحاب المركزين السابع عشر والثامن عشر للمسابقة والذى تأكدا هبوطهما للدرجة الثانية. ويأمل مسئولو بتروجت من عودة الانتفاضة من جديد للاعبى الفريق بعد خسارتهم فى اللقاءين الماضيين أمام إنبى وطلائع الجيش ما جعلهم يعودون لمنطقة الخطر من جديد

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