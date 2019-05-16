شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: لم نطلب إلغاء الهبوط ونرفض تعديل جدول الدوري واللعب بعد الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، موقف ناديه من الأزمة المثارة بين بعض الأندية واتحاد الكرة والخاصة بإلغاء الهبوط.

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الإنتاج الحربى لم يطلب إلغاء الهبوط فقط طالبنا باستكمال المسابقة وفقًا للمعايير التى بدأت بها وعلى رأسها عدم تعديل جدول الدورى ولعب المباريات بنفس ترتيبها".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نرفض لعب مباريات بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق بمصر يونيو المقبل، ويضيف: "ما الذى يدفعنا لتحمل نفقات رواتب اللاعبين والمدربين طيلة شهر آخر دون مبرر".

الدورى المصرى يشهد تنافسًا قويًا هذا الموسم على البقاء وعلى القمة، إذ أن 10 أندية ما زالت فى المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية.

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وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دورى الدرجة الثانية رسميًا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ16 الذى يهبط صاحبه إلى المركز الثانى وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

بطولة الدورى المصرى تتكون من 18 فريقًا منذ 2015/2016 بعدما تم تقليص عدد الفرق تباعًا من 22 فريقًا إلى 18 فريقًا.