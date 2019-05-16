شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دينا مشرف تقدم طريقة عمل السلطة اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

”الخليج 365” يحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.



بطلة تنس الطاولة

نجمة اليوم هى دينا مشرف بطلة النادى الأهلى ومنتخب تنس الطاولة، والتى تقدم اليوم طريقة عمل السلطة اليونانية أو "الجريك سلاط".



السلطة اليونانية

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المقادير

2 ثمرة طماطم، و2 ثمرة خيار، وبصلة صغيرة وزيت زيتون وملح وفلفل أسمر، و5 ملاعق كبيرة من جبنة فيتا، بالإضافة إلى الخبز، وزيتون منزوع النواة، وخس كابوتشى.



دينا مشرف



سلطة وينانية 2

طريقة التحضير

يتم تقطيع الطماطم و الخيار إلى مكعبات كبيرة ،ويقطع البصل إلى شرائح ، ثم يتم وضعهم فى إناء واحد ، و نضيف زيت الزيتون و الفلفل والملح ، وبعد ذلك نضيف الجبنة بعد أن تم تقطيعها إلى مكعبات أيضا ثم الخس الكابوتشى و الزيتون ، ويضع العيش بجانب السلطة لتناوله حسب الحاجة