مشاهدة رابط مباراة الهلال والشباب في الجولة الصعبة في الدوري السعودي لكرة القدم على السعودية...

نتابع سوياً مباراة الهلال والشباب بث مباشر حيث يدخل الهلال المتصدر لقائة اليوم أمام الشباب وليس أمام سوي تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة وذلك من أجل مواصلة مطارد النصر علي لقب الدوري السعودي هذا الموسم, يذكر أن الهلال قد حقق أنتصار بالغ الصعوبة خلال لقائة الأخير أمام الإتفاق بالجولة التاسعة والعشرون حيث قد أنتهي اللقاء بهدف نظيف لصالح الهلال أحرزه نجمة البرازيلي كارلوس إدواردو.

الهلال قد خاض أول لقائاتة المحلية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا التي قد أعتمد علي الشكل الخططي 4-2-3-1 وهو الشكل المعتاد من جانب الهلال منذة بداية الموسم أيضا لم تشهد تشكيلة الهلال تعديلات كثيرة ولكن قد شهدت بعض التعديلات التي تعتبر مفاجئة حيث قد أعتمد المدرب البرازيلي علي بريكليس شاموسكا في الجبهة اليمنى علي الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري بينما كان يعتمد خورخي خيسوس في بداية الموسم الحالي علي عمر عبد الرحمن (عموري) ومحمد البريك ولكن الثنائي قد غاب عن لقاء عن لكن الهلال والإتفاق الأخير, يذكر أن الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن قد أصيب خلال مواجهة الشباب بالدور الأول بالرباط الصليبي.

ولكن الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري وقد نجحوا بصورة كبيرة في تشكيل جبهة يمني مثلت خطورة كبيرة علي دفاعات الإتفاق وما ساعد علي ذلك هو تراجع الإتفاق إلي منتصف ملعبة مما جعل هناك حرية هجومية للاعب ياسر الشهراني الظهير الأيمن يذكر أن المركز الأساسي بالنسبة للاعب ياسر الشهراني هو الظهير الأيسر سواء في الهلال أو في المنتخب السعودي ولكن قد خاض مواجهة الإتفاق كظهير أيمن بسبب غياب محمد البريك الظهير الأيمن الأساسي بالنسبة للهلال منذة بداية الموسم الحالي.