"الوطنية للإعلام": نمتلك حق البث الأرضي للأحداث الرياضية بمصر.. والتليفزيون يطلق قناة أرضية لنقل أمم إفريقيا

كتب: أحمد أبوعقيل

ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أنّها تمتلك حق البث الأرضي للأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون.

وتنقل شبكة قنوات "bein sports" بطولة أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى قنوات "sabc" الجنوب إفريقية، وشبكة "eurosport"، بخلاف قنوات "bbc" الأمريكية، وأخيرًا التلفزيون الأرضي المصري بعدد مباريات لم يحدد بعد.

Time Sport تبدأ بثها أرضيا



وبدأ مساء أمس الأربعاء، البث التجريبي لقناة Time Sport الرياضية الأرضية، التي يتزامن بثها مع الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ أنه من المقرر تذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، شهر يونيو المقبل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن قناة Time Sport.

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- لا يوجد لها تردد عبر قمر نايل سات.

- القناة تبث أرضيًا فقط.

- يعلق عليها معلقين التليفزيون المصري فقط.

- يمكن الحصول على "فلاشة" يتم إضافتها لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب، لالتقاط البث الأرضي الرقمي للقنوات الأرضية، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

- تستعد الشركة المصرية للقنوات الفضائية(CNE)، لطرح أجهزة البث الأرضي الرقمي للجمهور، من خلال مقراتها الرسمية، بحيث تساعد هذه الأجهزة الرقمية في مشاهدة قناة Time Sport بأعلى جودة ممكنة.

5- لظهور القناة بأعلى جودة ممكنة، تم تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كل الإمكانات الهندسية المتاحة لذلك.