بالصور.. وزير الطيران يفتتح الدورة الرمضانية الخماسية بنادي ايروسبورت

افتتح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين بوزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها والتي تقام بنادى ايروسبورت فرع (ب) تحت مسماه الجديد "ستار" . حضر الافتتاح الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من القيادات والعاملين بالوزارة. للطيران والطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من القيادات والعاملين بالوزارة. و يشارك في الدورة (10) فرق من العاملين بقطاع الطيران المدنى يمثلون " وزارة الطيران المدنى - الشركة Advertisements القابضة للمطارات والملاحة الجوية - الشركة القابضة لمصر للطيران - الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران - الهيئة العامة للأرصاد الجوية- نادى ايروسبورت ". وأكد الفريق يونس المصرى أن رياضة كرة القدم الخماسية هى من أهم الرياضات الجماعية ولها فوائد صحية واجتماعية واخلاقية حيث أن أساس لعبة كرة القدم هو الفريق وبالتالي فهى تنمى مفاهيم التعاون وعلاقات الإخاء روح الأسرة الواحدة بين العاملين داخل قطاع الطيران المدنى وترسيخ مبادئ التواصل بينهم وبين قياداتهم.

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