طارق طه يخضع لاختبار طبي في الإسماعيلي

يخضع اللاعب طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى لاختبار طبى على هامش المران الختامى للفريق لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش بالسويس ، ضمن منافسات اللجولة الــ33 بمسابقة الدورى المصري. لها غدا الجمعة باستاد الجيش بالسويس ، ضمن منافسات اللجولة الــ33 بمسابقة الدورى المصري. وأكد ذلك الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للفريق ، مشيراً إلى أن اللاعب يعانى من إصابة بالعضلة الخلفية. وابتعد ظهير الدراويش عن المواجهات الأخيرة للفريق لأسباب متنوعة.

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