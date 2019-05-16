الليلة.. انطلاق دورة دنيا الفلوس الرمضانية في نسختها الثانية

تنطلق النسخة الثانية من دورة دنيا الفلوس لكرة القدم بينك البنوك، الليلة الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بنادي طلعت حرب، وسط أجواء رمضانية رائعة، لن تخلو من المنافسة الرياضية الشريفة بين الفرق المشتركة بالبطولة للحصول علي كأس هذا الموسم الذي يحمل اسم "كأس طارق عامر"، بعد أن حصد بنك مصر لقب البطولة في نسختها الأولي، العام الماضي.
وسوف تبدأ البطولة الليلة بمباراة افتتاحية يشارك فيها رؤساء البنوك و النواب، ومن بعدها تبدأ المباريات الرسمية لكل فرق البطولة.
وتأتى الدورة الجديدة بعنوان "يلا نشجع مصر فى إفريقيا"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة فى رمضان ٢٠١٨.
ويشارك هذه السنة في البطولة 20 بنكا، وهم: القاهرة، الأهلي المصري، مصر، التعمير والإسكان، المصرف المتحد،
يُذكر إن المنسق العام لهذه الدورة هو محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و سيكون "الأتربي" المنسق العام للمباراة الافتتاحية أيضا.
الجدير بالذكر إن البطولة هذا العام لاقت إقبالا وترحيبا من جانب البنوك العاملة بالسوق المصرى، فقد كان عدد المشاركين في الدورة السابقة 14 فريقا، و أصبح هذا العام 20 فريقا.
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