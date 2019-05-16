محمود أبو جودة يتحدث عن هدفه مع الإسماعيلي

أعرب اللاعب الصاعد محمود أبوجودة مهاجم الإسماعيلى عن سعادته بعد اكتسابة ثقة الجهاز الفنى ، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لحجز مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق الأول.

وقال أبو جودة أن ثقة الجهاز الفنى تمنحنه دافعا كبيرا لتحقيق مزيد من التألق وأشار إلى أنه

سيقاتل لقيادة هجوم الفريق والمساهمة فى قيادته للعودة للانتصارات.

وأضاف أبوجودة أن الإسماعيلى فريق قادر على توفير سبل النجاح لأى مهاجم فى ظل القدرات المميزة للاعبى الوسط القادرين على صنع الفرص.

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وأكد أن مواجهة الدخلية ليست سهلة كما تحدث البعض بعد هبوطه للقسم الثانى ، ولكن هدفهم تحقيق انتصار والتقدم بجدول الترتيب الدوري. ويتمني أبوجودة بأن يكون هداف الفريق الأول وقيادته للمكانه المستحقة بين الكبار.

وشارك أبوجودة فى دقائق خلال مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الداخلية غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.