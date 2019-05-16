برشلونة يعلن تفاصيل إصابة شتيجن قبل نهائي كأس إسبانيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن على مستوى الركبة، وتأكد غيابه عن مواجهة إيبار المقبلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكشف الموقع الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، أن تير شتيجن يعاني من إصابة في ركبة ساقه اليمنى، وقال

برشلونة في بيان موجز أن اللاعب سيستمر في عملية الانتعاش والتعافي من الإصابة في الأيام المقبلة.

كما أكد البيان أن موعد عودته غير محدد حيث تطورت حالته سيشير إلى تاريخ عودته مجددًا، وسيرى البارسا ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى

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نهائي كأس ملك إسبانيا من عدمه.

كما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن حارس المرمى تير شتيجن يعاني من آلام في ركبته اليمنى، ومدة الغياب تتوقف على مدى تطور حالة الحارس.

ومن المقرر أن يتولي الحارس الهولندي ياسبر سيليسن مسؤولية حراسة عرين البلوجرانا ضد إيبار، وسيكون بروفة جيدة له قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم 25 مايو المقبل في ملعب بينتو فيامارين.