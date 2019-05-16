تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن قائمة الفريق الرسمية استعدادًا لمواجهة الداخلية غدًا الجمعة على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصري. وشهدت القائمة استدعاء الثنائى مصطفى فارس و كمال السيد حارسي المرمى للمرة الأولى إضافة لتواجد الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته مؤخرا من بلاده فيما يعد باهر المحمدى وطارق طه أبرز الغائبين. السيد حارسي المرمى للمرة الأولى إضافة لتواجد الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته مؤخرا من بلاده فيما يعد باهر المحمدى وطارق طه أبرز الغائبين. وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى … في حراسة المرمى: محمد فوزى ، محمد مجدى، كمال السيد Advertisements خط الدفاع: محمد هاشم، محمد مجدى، محمود متولى، ريتشارد بافور، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، محمد صادق، محمد الضرف، محمد بيومى، عبد الرحمن مجدى، وجيه عبد الحكيم، مصطفى فارس، محمد الشامى، كريم بامبو. خط الهجوم: بنسون شيلونجو .

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