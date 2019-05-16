سعفان الصغير يرد على أنباء عودة محمد صبحي للإسماعيلي

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول عودة محمد صبحي لاعب فريق الداخلية إلى النادي الإسماعيلي بعد هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني. ونفى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي خلال تصريحات خاصة لـ"الوفد" ماتردد حول عودة محمد صبحي للفريق الموسم القادم، وقال ان تركيزهم في الفترة القادمة على المباريات المتبقية في الدوري المصري ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الداخلية غدً الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري المصري، ويدخل المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة .

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