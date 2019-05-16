إعلان الجهاز الفني لمنتخب منطقة الجيزة لكرة اليد بنات

أعلن مجلس إدارة منطقة الجيزة لكره اليد أسماء الجهازين الفني والإداري لمنتخب المنطقة مواليد 2004 بنات وجاء كالآتي: المنطقة مواليد 2004 بنات وجاء كالآتي: "المدير الفني، شريف الشامي، المدرب المساعد، هاني محروس، المدير الإداري، صفاء الفولي، وسيتم الإعلان قريبا عن الجهاز الطبي".

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