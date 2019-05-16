هنا جودة تتوج ببرونزية بطولة تايلاند المفتوحة لتنس الطاولة

توجت البطلة المصرية الواعدة هنا جودة "١١ عامًا" بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة تايلاند المفتوحة لتنس الطاولة الفرق ببطولة تايلاند المفتوحة لتنس الطاولةللشباب والناشئين. وحصلت هنا جودة على المركز الثالث في البطولة مع فريقها المكون من مصر واليونان والمكسيك والمالديف.

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