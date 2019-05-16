اونلاين | AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وانبي على اون سبورت

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AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وانبي على اون سبورت

يلتقي الاهلي مع إنبي الليلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري تحت شعار " لا وقت لإهدار النقاط" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز.

AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وانبي على اون سبورت