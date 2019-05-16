اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة ON Sport YouTube

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مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم الخميس 16-05-2019 الدوري المصري

يلا شوت حصري نقل مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم، يستضيف النادي الأهلي نادي إنبي مساء يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد بترو سبورت، ويدخل النادي الأهلي المنتشي بعد أن حقق الفوز في أخر أربع جولات في الدوري المصري، حيث حقق الفوز على نادي المصري بنتيجة هدفين وحقق الفوز على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وحقق الفوز على نادي النجوم بنتيجة هدفين دون رد وحقق الفوز على نادي سموحة بنتيجة هدف دون رد رابط بث مباشر مباراة الاهلي وانبي يوتيوب القناة الصوتية .

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع جوال ،ويتصدر النادي الأهلي الدوري المصري بـ70 نقطة وخلفه نادي الأهرام بـ66 نقطة وفي المركز الثالث نادي الزمالك متساوي مع نادي بيراميدز ونادي المصري في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويريد النادي الأهلي أن يحقق الفوز على نادي إنبي من أجل الإستمرار في صدارة الدوري والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

بطاقة مباراة الأهلي Vs إنبي

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