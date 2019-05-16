اونلاين | يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر 16-05-2019 الدوري المصري Yalla AhLy رابط مباراة الأهلي Ahly WoN

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر بتاريخ 16-05-2019 الدوري المصري، يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق إنبي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد بترو سبورت، ويخوض الأهلي مباراته أمام فريق إنبي وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 30 مباراة تمكن من تحقيق الفوز خلال 22 مباراة، وتعادل خلال 4 مباريات وخسر في مثلهم، محققاً 49 هدفاً واهتزت شباكه بـ 18 هدفاً، ، إلا إنه يأمل أن يحتفظ على مركزه وأن يحقق نتيجة إيجابية خلال مباراته أمام إنبي، فيما يخوض إنبي مباراته أمام الأهلي وهو يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، جمعها من خلال فوزه في 8 مباريات وخسر خلال 11 مباراة، وتعادل خلال 12 مباراة أخرى.

الأهلي Vs إنبي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : إستاد بتروسبورت .

المعلق : لم يحدد بعد .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .