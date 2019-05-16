رياضة | تدريب للمستبعدين من الأهلي في عز الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب للمستبعدين من الأهلي في عز الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ونظيره انبي في الدوري ، مرانا قويا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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وشارك تدريب الاهلي باسم علي وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب واحمد علاء.

ويلتقي الأهلي مع انبي في العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ،في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري العام.