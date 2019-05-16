رياضة | الأهلي يجهز جونيور أجايي ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز جونيور أجايي ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات تاهيل وعلاج طبيعي على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.

وأدى جونيور أجايي فقرات علاجية ، بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب إصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أجايي شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء ، وأن حالته مطمئنة.

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وأدى كريم نيدفيد لاعب الأهلي جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس ، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام انبي في الدوري.

وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ضمن البرتامج الذي يؤديه بعد ان أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.