رياضة | ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن مسئولي ريال مدريد بدوا في المفاوضات مع المصري محمد صلاح من أجل القدوم لسانتياجو برنابيو في الصيف.

وتابع الموقع أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يضع محمد صلاح أولوية النادي بعدما اقترب البلانكوس من حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

Advertisements

وشدد الموقع على أن زيدان يريد الثلاثي كريم بنزيما ومحمد صلاح وهازارد يقودون هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل.

يشار إلى أن الصحافة البريطانية تشدد على أن ليفربول لا يريد بيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن إذا رغب المصري في الرحيل فالريدز لن يرضى ببيعه بأقل من 150 مليون يورو.