رياضة | تفاصيل عرض أتلتيكو مدريد لضم ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض أتلتيكو مدريد لضم ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي اتلتيكو مدريد الإسباني في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع فوتبول إيطاليا إن مسئولي أتلتيكو مدريد فتحوا باب المفاوضات مع وكيل ديبالا من أجل الانتقال لصفوف الفريق في الصيف.

وشدد الموقع على أن اتلتيكو مدريد مهتم بجدية بضم ديبالا ليعوض الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن الفريق في اليومين الماضيين في الصيف.

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وتابع الموقع أن أتلتيكو عرض على ديبالا عقد لمدة 5 سنوات مقابل 9 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز.

وكان شقيق ديبالا، جوستافو صرح أمس بأن لاعب يوفنتوس سيغادر بطل الكالتشيو في الصيف المقبل بسبب وجود كريستيانو رونالدو مشددا على أن بعض اللاعبين الآخرين في السيدة العجوز غير سعداء ويريدون الرحيل أيضا.

ويملك ديبالا عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد واتلتيكو علما بأن يوفنتوس يريد 100 مليون يورو لبيعه.