رياضة | أوديجارد يحرج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوديجارد يحرج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النرويجي مارتن أوديجارد نجم فيتيس أرنهيم الهولندي والمعار من ريال مدريد الإسباني مستوى مميزًا في الدوري الهولندي هذا الموسم وأظهرت أرقام اللاعب مدى تقدم مستواه في كافة النواحي تحديدًا الهجومية.

ونشر موقع سكاواوكا للإحصائيات أرقام أوديجارد التي جاءت كالتالي:

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أكثر صانع للأهداف برصيد 10 أهداف وأكثر مساهم في الأهداف برصيد 18 هدفًا وأكثر من صنع فرص تسجيل بواقع 110 فرصة وأكثر من قام بمراوغات صحيحة بواقع 87 مراوغة.

يذكر أن مارتن أوديجارد سيعود للميرينجي عقب انتهاء مدة إعارته في نهاية الموسم الحالي والذي انتهى بختام مباريات الدوري أمس.

وأكدت التقاري أن عودة أوديجارد للملكي ستشكل مشكلة لزيدان، حيث أنه يوجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز مثل أصحاب الخبرة على رأسهم إيسكو ولوكا مودريتش وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو.